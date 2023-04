Protezione Civile: Regioni, 20 milioni per fronteggiare esigenze urgenti e potenziare interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato espresso parere favorevole dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza Unificata di oggi per il rifinanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di Protezione civile. Il Fondo – riferisce una nota – viene erogato al fine di potenziare il sistema di Protezione civile delle Regioni e degli enti locali ed intervenire direttamente per fronteggiare le esigenze più urgenti. (Com)