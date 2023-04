Pnrr: Lollobrigida, al via iter per nuovo decreto su "Parco agrisolare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha adottato la proposta di decreto per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici (e interventi accessori) sui tetti dei fabbricati agricoli. “L'investimento – riferisce il ministero in una nota – si pone all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2, componente 1 e vuole favorire interventi per l'autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. A dicembre era già stato emanato un primo bando attraverso il quale sono state assegnate risorse pari a circa 500 milioni di euro ad oltre settemila imprese beneficiarie. Con questo nuovo decreto vengono programmate le residue risorse della misura 'Parco agrisolare' per un importo di circa un miliardo di euro. Il testo del decreto sarà ora trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione a cui seguirà la pubblicazione del bando”. (segue) (Rin)