Salone mobile: assessore Franco lancia protocollo d'intesa per housing sociale con Federlegno

- Un Protocollo d'intesa con Federlegno Arredo che consenta di far incontrare la filiera del legno e dell'arredo con quello dell'housing sociale così da realizzare appartamenti belli, accoglienti e sostenibili. È questa la proposta scaturita dall'incontro, al Salone del mobile di Milano, tra l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il direttore generale di Federlegno Arredo, Gabriele Meroni. La scelta di Federlegno arredo non è casuale. L'associazione è infatti impegnata con le Nazioni Unite per la realizzazione dell'Agenda 2030 finalizzata, tra l'altro, a uno sviluppo economico rispettoso delle generazioni presenti e future oltre che dell'ambiente. "Dobbiamo costruire un concetto di abitare nuovo - ha detto l'assessore - che tenga in considerazione da una parte la necessità di un alloggio per i meno abbienti che sia accogliente e confortevole e dall'altra che l'appartamento sia realizzato nel rispetto dell'ambiente e in questo Federlegno potrebbe essere il partner ideale. Coniugare questi due aspetti - è la sfida da vincere per il futuro". (Com)