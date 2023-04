Decreto Migranti: Zaffini (Fd'I), bene governo su postazione medicalizzata 118 a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'emendamento del governo numero 5.0.100, presentato all'Atto Senato 591, su una postazione medicalizzata di 118 a Lampedusa. Risposte concrete, a fiumi di parole". Lo afferma Franco Zaffini, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari sociali, Salute, Lavoro del Senato, in avvio della discussione sul decreto Migranti. "Il governo, nella persona del ministro Schillaci che ringrazio per il lavoro svolto, pur nella difficoltà del momento - per fornire concreto supporto all'attività del neo commissario all'emergenza Immigrazione, prefetto Valenti - prevede, con una disposizione che ci accingiamo a votare in aula, una postazione medicalizzata a Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute dei migranti e degli abitanti dell'isola. L'Istituto nazionale migrazioni e povertà, insieme alla Regione Siciliana, sentito il comune di Lampedusa ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, garantiranno l'apporto di professionalità, strumentazioni e protocolli adeguati. Avanti così per un contrasto concreto all'immigrazione clandestina, senza dimenticare le realtà degli esseri umani e delle aree del Paese coinvolti", conclude Zaffini.(Rin)