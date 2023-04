Rifiuti: Raggi, Pd si accanisce su inceneritore, forse ha interessi diversi da ambiente e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Avendo opzioni alternative, "l'accanimento con cui il Pd porta avanti l'opzione inceneritore secondo me nasconde altro. Non c'è una vera volontà di chiudere il ciclo dei rifiuti, c'è la volontà di portare avanti questo tipo di impianto per interessi probabilmente diversi, ma che non hanno nulla a che vedere con l'ambiente e la tutela della salute. Sono temi di cui il Pd si riempie la bocca, ma poi fa il contrario". Lo ha detto la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle ed ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della manifestazione contro l'inceneritore a Roma. "Oggi è importante essere qui - ha spiegato - per sollevare dubbi su questa tecnologia perché vecchia e superata da altre nuove. Siamo andati a visitare un impianto vicino a Bari di ossido-combustione che consente di trattare la frazione indifferenziata dei rifiuti senza produrre ceneri e fumi inquinanti". (segue) (Rer)