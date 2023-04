Rifiuti: Raggi, Pd si accanisce su inceneritore, forse ha interessi diversi da ambiente e salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi abbiamo la tecnologia - ha aggiunto Raggi -. C'è il Comune di Peccioli, vicino Pisa, che sta realizzando un impianto di ossido combustione che permette di cboudiere il ciclo dei rifiuti senza inquinare. Allora, avendo opzioni alternative, l'accanimento con cui il Pd porta avanti l'opzione inceneritore secondo me nasconde altro. Abbiamo visto quello che accade in Parlamento, con l'ordine del giorno sull'inceneritore presentato dal capogruppo Bonelli, ma la stessa linea mentre non è sostenuta in Campidoglio visto che i Verdi di fatto appoggiano il Pd e quindi l'inceneritore di Gualtieri", ha concluso. (Rer)