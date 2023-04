Decreto Pnrr: Frassini (Lega), votiamo con lealtà fiducia a esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dibattiamo sull'attuazione del Pnrr, adottato da questo governo, ma redatto in un contesto storico totalmente diverso dall'attuale. Il conflitto in Ucraina, l'inflazione che sta erodendo i salari dei cittadini, gli aumenti dei costi delle materie prime che impattano sui lavori pubblici sono dati di fatto di fronte ai quali non possiamo voltarci dall'altra parte. Abbiamo una responsabilità enorme sulla corretta attuazione del piano, che verrà ripagato dalle future generazioni. Siamo intervenuti a sostegno delle amministrazioni comunali, che stanno incontrando difficoltà nell'attuazione del piano stesso per mancanza di tecnici, per questo sono state anticipate le date per la stabilizzazione del personale qualificato, dando una risposta concreta alle loro esigenze. L'Italia deve tornare a correre, per questo votiamo con lealtà e orgoglio la fiducia all'esecutivo". Lo ha dichiarato la deputata della Lega, Rebecca Frassini, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia sul provvedimento. (Rin)