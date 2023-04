Innovazione: Lega, al via indagine conoscitiva su Intelligenza artificiale, bene voto unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti del voto unanime, in commissione Cultura a palazzo Madama, per l'avvio dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale, in particolare di tipo generativo, nei settori di competenza, anche con riferimento al servizio ChatGpt. La Ia è un'innovazione tecnologica epocale, che richiede l'impegno del Parlamento per fare in modo che il Paese nel suo complesso non perda opportunità di sviluppo e crescita in un momento di grande accelerazione dei processi e, al tempo stesso, per assicurare diritti e libertà individuali, sicurezza, equità. L'indagine sarà, quindi, finalizzata sia alla comprensione del contesto generale che all'approfondimento degli effetti della Ia sui comparti che competono alla commissione". Lo affermano in una nota i senatori della Lega in commissione Cultura: Roberto Marti, presidente, e Andrea Paganella, capogruppo e relatore dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale.(Com)