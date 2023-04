Rifiuti: Corbucci-Angelucci (Pd), a Roma ispettori Expo, Raggi guida commissione ma sta in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, oggi presidente della commissione Expo 2030 "ha partecipato al presidio contro il termovalorizzatore di Roma. E' davvero incredibile. Ci vuole soltanto il suo coraggio per contestare la scelta del commissario di governo Gualtieri, dopo aver trasformato negli ultimi anni la città in una pattumiera e senza aver mai avuto il coraggio di fare gli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd, Riccardo Corbucci e Mariano Angelucci. "Ma Raggi non si è accontentata: oggi è scesa in piazza contro l'amministrazione proprio nei giorni in cui sono presenti a Roma gli ispettori del Bureau internazionale di Expo 2030 per valutare la candidatura della nostra città. Un vero e proprio schiaffo alla città e una mancanza di rispetto delle istituzioni che certo non sorprende, ma che rischia di mettere in cattiva luce Roma e tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi", conclude. (Com)