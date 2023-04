Turchia: gas del Mar Nero contribuirà con 35 miliardi di lire turche al bilancio statale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di produzione del gas naturale sarà effettuato in più fasi di cui la prima avrà inizio dopo la cerimonia di giovedì, mentre per i restanti cinque pozzi, le operazioni saranno commissionate entro la fine di settembre. Secondo quanto riferisce Akyener, la prima fase di produzione di dieci milioni di metri cubi di gas al giorno potrebbe soddisfare il 5-6 per cento della domanda annuale della Turchia, equivalente alla produzione annua di 3,6 miliardi di metri cubi. La seconda fase di produzione, che dovrebbe iniziare nel 2026, dovrebbe arrivare a produrre 40 milioni di metri cubi, sufficienti a soddisfare tutta la domanda interna. La terza fase, prevista per il 2028, dovrebbe arrivare a produrre 60 milioni di metri cubi al giorno. Come parte del piano energetico nazionale, la Turchia punta a essere più autosufficiente dal punto di vista energetico, utilizzando le proprie risorse per ridurre le costose importazioni di gas. (segue) (Tua)