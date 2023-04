Sardegna: garante per l’infanzia visita carcere minorile di Quartucciu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetti eccellenti, attenzione massima nei confronti dei giovani ospitati nel carcere, struttura con criticità ma spazi all’aperto curati e idonei alle attività dei ragazzi. E’ in sintesi il giudizio della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu che, questa mattina ha visitato il carcere minorile di Quartucciu che ospita otto minorenni. “Ho visto una comunità che affronta la sofferenza, l’emarginazione e le fragilità dei minori reclusi, restituendo loro un orizzonte di speranza, un nuovo progetto di vita, una possibilità di rialzarsi per ricominciare. Dialogando coi ragazzi, mentre svolgevano le differenti attività, ho potuto cogliere sguardi sereni e fiducia verso il futuro. Ho percepito in tutti la consapevolezza che il percorso di recupero costituisce la premessa che li fortifica e li prepara a risolvere gli inciampi della vita con una maturità nuova, un accresciuto valore del rispetto e con una serie di competenze operative che contribuiranno ad un prossimo inserimento sociale e professionale. (segue) (Rsc)