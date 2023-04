Sardegna: garante per l’infanzia visita carcere minorile di Quartucciu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Garante ha ringraziato il direttore Enrico Zucca e tutto il personale che lavora nel carcere: “Le attenzioni nei confronti degli otto giovani ospiti è massima da parte di tutto lo staff interno cui va il mio personale apprezzamento per l’eccellenza dei progetti attivati, la capacità di attrarre risorse e costruttive collaborazioni con enti e aziende del territorio. Il giardino, utilizzato per svariate attività all’aria aperta, è grande, bello e ben curato, anche grazie al contributo di aziende private che stanno realizzando un progetto di giardinaggio e di impianto ortofrutticolo”. La struttura, nonostante la cura degli ospiti e degli operatori, presenta però tutte le criticità tipiche di un edificio cui non sono state mai destinate risorse adeguate per una opportuna manutenzione. A questo si aggiunge l’isolamento dal contesto della viabilità, che penalizza innanzitutto i ragazzi da inserire in ambiti lavorativi esterni alla struttura e i familiari che si recano per le visite, ma anche chi si adopera nel volontariato e vorrebbe potersi recare nella struttura con un mezzo pubblico (Rsc)