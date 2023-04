Auto: M5s, dal G7 indicazioni chiare su elettrico, governo chiarisca obiettivi decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal G7 di Sapporo “sono arrivate indicazioni chiare in merito all'impegno di raggiungere il 100 per cento di vendite di veicoli elettrici per il 2035, con buona pace del ministro Pichetto Fratin che continua a perpetrare la causa dei biocarburanti. I quali, al pari dei cosiddetti e-fuels, sono molto più impattanti in tema di emissioni se messi a confronto con l'elettrico”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Ambiente e Infrastrutture Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo. “Sui biocarburanti c'è un altro concetto da ribadire: l'Italia ha circa 13 milioni di ettari coltivabili sul suo territorio. Per alimentare tutto l'attuale parco auto con i bio-fuels – circa 32-33 milioni di veicoli - secondo le stime più modeste bisognerebbe coltivare tra i 6 e gli 8 milioni di ettari di terreno. Questo ovviamente pone molti dubbi sulla percorribilità di questa strada, a meno che gli italiani non decidano di smettere di mangiare. Ecco, di fronte a questo scenario confusionario, abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, in quanto riteniamo urgente un chiarimento sugli obiettivi che il governo intende prefiggersi in quest'ambito. L'industria automobilistica italiana non può stare appesa agli umori e alle dichiarazioni sconclusionate di questa maggioranza: il rischio è di condannarla all'irrilevanza internazionale. Ci sono obiettivi da raggiungere già entro il 2030 in tema di decarbonizzazione del settore stradale: il governo deve dirci con chiarezza e senza altri distinguo che percorso intende intraprendere. Se il mondo va in una precisa direzione, l'Italia non può permettersi di imboccare quella opposta, perché rischiamo danni incalcolabili", aggiungono i deputati M5s. (Rin)