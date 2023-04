Italia-Paesi Bassi: Piantedosi riceve al Viminale ministro per l'Immigrazione Van der Burg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il ministro per l'Immigrazione dei Paesi Bassi Eric Van der Burg. Lo riferisce una nota del Viminale. "Nel corso del cordiale colloquio hanno condiviso un aggiornamento sui flussi migratori in ingresso in Europa. Di fronte a questa situazione straordinaria il ministro Piantedosi ha illustrato al suo interlocutore le misure adottate dal Governo e il provvedimento di stato d’emergenza (secondo la stessa modalità seguita per l’accoglienza dei profughi ucraini). Durante l’incontro è stato fatto riferimento alla dimensione europea della politica migratoria, quale soluzione strutturale per prevenire la migrazione irregolare, contrastare il traffico di migranti e stabilizzare i flussi. In questo senso è necessaria una immediata risposta coordinata e concreta della Unione europea", si legge nel comunicato. Parallelamente si è parlato dell’importanza del dialogo con i principali Paesi terzi di origine e di transito dei migranti. Piantedosi ha confermato che l’Italia continuerà ad avere un approccio costruttivo, per una profonda revisione dei criteri di Dublino che favoriscano una gestione più equilibrata dei flussi migratori e nuove regole europee facilmente applicabili. (Res)