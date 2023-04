Pnrr: Marrocco (FI), è questione di interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di centrodestra "ha affrontato da subito e con grande chiarezza e responsabilità la questione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Pnrr è una questione di interesse nazionale, cui il ministro Fitto sta lavorando d'intesa con la commissione europea per risolvere i nodi di carattere strutturale con grande trasparenza e attraverso il confronto con il Parlamento. È chiaro a tutti che serve un'azione di forte semplificazione e di snellimento delle procedure per non compromettere gli investimenti: il Pnrr è essenziale per l'Italia, darà forza e rilancio al nostro Paese e, soprattutto, un futuro sereno ai nostri figli". Lo afferma, in una nota, Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. (Com)