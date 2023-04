I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: smantellata una cellula terroristica a sud di Tunisi, nove arrestati - Il primo giudice istruttore polo giudiziario anti-terrorismo in Tunisia ha disposto il carcere per nove persone, accusate di appartenere una cellula terroristica recentemente smantellata in una città della provincia di Zaghouan, a sud di Tunisi, che secondo le autorità pianificava operazioni in una provincia costiera. Lo riferisce l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique fm". Secondo i dati disponibili, le unità anti-terrorismo hanno smantellato una cellula che comprendeva diversi elementi, undici dei quali sono stati arrestati. Successivamente, due componenti del gruppo sono stati rilasciati. Dalle indagini è emerso che la cellula pianificava attacchi terroristici in una provincia costiera della Tunisia. Durante l'operazione, sono state sequestrate attrezzature, strumenti tecnici e computer. (segue) (Res)