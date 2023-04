© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestato un altro leader del movimento islamico Ennahda - L'ufficio del Pubblico ministero del polo giudiziario anti-terrorismo di Tunisi ha autorizzato l’arresto dell’ex parlamentare e leader del movimento islamico Ennahda, Ahmed Mechergui, in attesa dei risultati delle indagini che vedono coinvolto il capo del movimento, Rachid Ghannouchi, detenuto dal 17 aprile. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique fm". In questo modo, il numero delle persone detenute nel caso Ghannouchi ha raggiunto quota sette. La lista include anche gli altri due membri islamisti Mohamed Goumani e Belgacem Hassan. Negli ultimi anni, Ghannouchi, presidente del precedente parlamento dissolto nel 2021, è stato più volte indagato nell'ambito di indagini su casi legati a terrorismo e corruzione prima di essere arrestato lunedì 17 aprile sullo sfondo di dichiarazioni definite “di incitamento” da una fonte del ministero dell'Interno della Tunisia. Secondo il movimento islamico stesso, Ghannouchi sarebbe stato trattenuto per essere interrogato sul contenuto di un video in cui discuteva con i leader del Fronte di salvezza nazionale (l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica) e affermava che "l'emarginazione dell'Islam politico è parte di un progetto di guerra civile". Ieri, Ahmed Nejib Chebbi, il fondatore del Fronte di salvezza nazionale, ha fatto sapere che Ghannouchi è stato trasferito in ospedale dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate a seguito dell’arresto. Tuttavia, si tratta di un'informazione non ancora confermata da altre fonti. (Res)