I fatti del giorno - Medio Oriente

- Israele: deputato partito religioso Shas nominato nuovo ministro della Salute e dell'Interno - Il parlamento di Israele, la Knesset, ha approvato oggi la nomina di Moshe Arbel, deputato del partito religioso Shas, come ministro della Salute e dell'Interno. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", sottolineando che il nuovo ministro della Salute ha ricevuto 31 voti favorevoli e 12 contrari. Arbel sostituirà il leader del partito Shas, Aryeh Deri, che il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, lo scorso 22 gennaio, aveva sollevato dall'incarico a causa delle condanne per reati fiscali. La Corte suprema aveva emesso una sentenza che invalidava la nomina del leader del partito Shas alla guida di un dicastero. "Sono costretto con il cuore pesante, con grande dolore e con sentimenti estremamente difficili, a licenziarti dal ruolo di ministro nel governo", aveva dichiarato Netanyahu. (segue) (Res)