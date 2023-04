I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: Abu Dhabi il primo ufficio operativo della Banca asiatica d'investimento - La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) ha firmato un accordo per la creazione del suo primo ufficio operativo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", sottolineando che l'accordo giunge dopo la firma tra Sultan bin Ahmed al Jaber, ministro dell'Industria e della tecnologia avanzata degli Emirati, e presidente designato per la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 e governatore emiratino della Aiib e il suo presidente, Jin Liqun. La nuova sede della Aiib, ha diventerà un hub operativo ad interim negli Emirati, e sarà il primo ufficio all'estero della banca. Al Jaber e Jin Liqun hanno discusso sulle opportunità per la Aiib di rafforzare il suo ruolo nella regione e sull'importanza di riformare le istituzioni finanziarie internazionali (Ifi) per trovare soluzioni pratiche al fine di aumentare il finanziamento dell'azione globale per combattere la crisi del cambiamento climatico. (segue) (Res)