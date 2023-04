© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: media governativi, distensione con Paesi arabi "spinge" Amministrazione curda al dialogo - L’iniziativa dell’Amministrazione autonoma curda del nord della Siria, nota anche come Rojava, per una soluzione pacifica e democratica alla crisi del Paese sarebbe stata ispirata "dal timore di ripercussioni negative della recente apertura degli Stati arabi e della Turchia nei confronti di Damasco". E' quanto si legge sul quotidiano siriano filogovernativo “Al Watan”, secondo cui la concomitanza temporale tra questa iniziativa, lanciata ieri, e il ripristino progressivo delle relazioni della Siria con la maggior parte dei Paesi arabi e con la Turchia, si spiega dunque con il pericolo, intravisto dall’Amministrazione autonoma, che il suo status sia messo in discussione, una volta finito il conflitto. Infatti, l’Amministrazione autonoma, “con il sostegno dell’occupazione statunitense”, osserva “Al Watan”, controlla diverse regioni del nord e del nord-est della Siria, nelle quali si trova la maggior parte dei giacimenti di petrolio e di gas. Inoltre, queste aree sono considerate come una sorta di “paniere alimentare” del Paese, giacché "l’Amministrazione autonoma e le autorità statunitensi trasportano di contrabbando verso il nord dell’Iraq non solo gas e petrolio, ma anche il grano prodotto localmente". (segue) (Res)