- Libano: media, dialogo tra Riad e Damasco non avrà ripercussioni per Beirut - Il recente riavvicinamento tra l’Arabia Saudita e la Siria non è da considerarsi come l’inizio di un cambiamento in Libano a favore di Damasco e Teheran, in quanto l’Iran, attraverso il gruppo paramilitare sciita Hezbollah, continua a esercitare una forte influenza nel Paese dei cedri e sulla sua politica e strategia. Lo riferisce il quotidiano libanese “Al Akhbar”, vicino al movimento filoiraniano Hezbollah, con riferimento all’apertura mostrata dall’Arabia Saudita verso la Siria, come testimoniato anche dalla visita del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, a Damasco. Per il quotidiano, non esiste più la vecchia Arabia Saudita né tantomeno una sua politica con ripercussioni, soprattutto economiche per la regione mediorientale e per il Libano. Ad ogni modo, secondo fonti di “Al Akhbar”, la dichiarazione rilasciata a New York nel settembre 2022 da Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita, a margine di un incontro dell’Assemblea generale dell’Onu, è da considerarsi un “punto di svolta” nella politica saudita nei confronti di Beirut. In tale dichiarazione, i tre Paesi avevano espresso il loro continuo sostegno alla sovranità, sicurezza e stabilità del Libano, evidenziando la necessità di tenere elezioni presidenziali secondo quanto stabilito dalla Costituzione e di formare un nuovo esecutivo. Era stata inoltre sottolineata la necessità di sostenere il percorso di riforme, così come le forze dell’ordine e armate del Paese e di attuare le disposizioni contenute nelle risoluzioni 1559, 1701, 1680, 2650 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in altre risoluzioni internazionali. Infine, le autorità libanesi erano state invitate a rispettare l'accordo di Taif "che consente il mantenimento dell'unità e della pace civile in Libano". Questa intesa è stato firmata il 22 ottobre del 1989, aprendo la strada alla fine della guerra civile libanese, che si è combattuta nel Paese dei cedri dal 1975 al 1990. Ratificato dal parlamento, l’Accordo di Taif divenne parte integrante della Costituzione. Tra i punti previsti dall’Accordo vi sono il disarmo delle milizie e il riequilibrio dei rapporti di forza tra le varie comunità all’interno del parlamento libanese, già inclusi nel Patto nazionale del 1943. (Res)