I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: ferito l'inviato della missione Ue di soccorso umanitario Echo - L'inviato della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (Echo) Wim Fransen è stato ferito nel quadro dei combattimenti in corso in Sudan fra le truppe dell'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Lo ha riferito in conferenza stampa da Bruxelles la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, senza dare maggiori dettagli sul suo attuale stato di salute né su dove si trovi. Nel corso dell'incontro con i giornalisti è intervenuta anche la portavoce Ue degli Esteri Nabila Massrali, sottolineando che la sicurezza del corpo diplomatico europeo è una priorità per Bruxelles ma che per il momento non sono previste operazioni di evacuazione del personale dal Paese. Massrali ha inoltre fornito maggiori dettagli sull'aggressione subita due giorni fa a casa sua dall'ambasciatore dell'Unione europea in Sudan, il diplomatico irlandese Aidan O'Hara. "Alcuni uomini armati, in divisa militare, sono entrati nella residenza e l'hanno svaligiata", ha detto Massrali parlando di una rapina ai danni del diplomatico. L'aggressione era stata denunciata su Twitter dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, che nelle ultime ore ha avuto colloqui con O 'Hara per assicurarsi delle sue condizioni. "Poche ore fa, l'ambasciatore dell'Ue in Sudan è stato aggredito nella sua stessa residenza. Ciò costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi diplomatiche e del personale è una responsabilità primaria delle autorità sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale", si legge nel tweet di Borrell. (segue) (Res)