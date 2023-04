I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Forze di supporto rapido accusano l'esercito di continue violazioni della tregua - Le Forze rapide di supporto (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo hanno accusato l'esercito di continuare a violare il cessate il fuoco dichiarato ieri sera nel Paese per 24 ore, bombardando i civili e gli ospedali, richiamando militari da altre città, e costringendo alla fuga gli abitanti di Khartum per le violenze connesse al loro intervento. In una delle sue frequenti note pubblicate sull'account di Twitter, l'esercito accusa le "forze armate golpiste" dell'Rsf di "continue violazioni" dovute - si legge - ai molteplici decisori che si trovano al suo interno ed alla presenza di "gruppi estremisti di ossessione religiosa terroristica". Nel dettaglio, le Forze armate che fanno capo al presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan accusano le Rsf di spostare militari e milizie armate da diverse città verso Khartum con l'obiettivo di attaccare i luoghi in cui si concentrano le Forze speciali; di continuare a bombardare obiettivi centri abitati ed ospedali; di continuare ad attaccare con armi pesanti le postazioni delle Rsf e a lanciare bombe indiscriminatamente, che hanno causato la morte e il ferimento di decine di cittadini e la distruzione di ospedali, strutture pubbliche e mercati, oltre a provocare uno stato di terrore e paura nel cuore dei cittadini; di aver mobilitato e dispiegato nei quartieri residenziali della capitale le milizie popolari e le brigate islamiche estremiste dei Mujahidin, costringendo i residenti a fuggire dalle loro case. Nel documento, le Rsf denunciano inoltre il bombardamento delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico, danni che hanno aggravato le condizioni dei sudanesi rimasti in città. (segue) (Res)