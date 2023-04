I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Rsf, numerose defezioni nell'esercito a causa di una spaccatura nelle Forze armate - Un "gran numero" di militari delle Forze armate regolari del Sudan si sarebbero uniti alle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, una scelta dovuta in parte alle spaccature interne all'esercito e ai "molteplici centri decisionali" che hanno finora provocato decisioni contrastanti fra loro. Lo scrivono le Rsf su Twitter, sostenendo che "l'emergere di due centri (decisionali) nella direzione del colpo di Stato" avrebbe provocato la perdita di controllo sulle forze in campo ed una forte confusione sulla strategia da seguire. Così, le Rsf ringraziano i militari defezionisti dell'esercito regolare per aver aderito "alla scelta del popolo sudanese", e chiedono agli altri militari in campo "di unirsi (a loro) o ritirarsi dai campi di combattimento". In cambio, le Rsf si impegnano a fornire loro garanzie su un ritorno sicuro alle loro case. (Res)