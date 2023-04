I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: primarie opposizioni, consiglio elettorale scarta ipotesi di assistenza tecnica - Le autorità elettorali del Venezuela (Consiglio nazionale elettorale, Cne) non ritengono al momento possibile offrire alle opposizioni assistenza tecnica nelle primarie organizzate per individuare, tra gli altri, il candidato unico alla presidenza. Il Cne valuta infatti "non praticabili" alcune delle condizioni inserite dalla Commissione tecnica nella richiesta di assistenza, a partire dalla rimozione del sistema di certificazione "biometrico" per riconoscere gli elettori tramite l'iride o le impronte digitali. "Eliminare questo processo creerebbe un vulnus, aprendo margini perché sia violentato il principio di un elettore-un voto", rispettato nei "21 processi elettorali sin qui organizzati". Per i magistrati del Cne è altresì "non percorribile" la possibilità di conteggiare e trasmettere gli esiti del voto prescindendo dal "sistema automatizzato", possibile causa di risultati non coerenti e di un conseguente calo di fiducia nell'intero processo. (segue) (Res)