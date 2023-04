I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: si inaugura X legislatura del Parlamento, attesa rielezione Diaz-Canel a presidente - Si inaugura oggi la X legislatura dell'Assemblea nazionale del potere popolare (Anpp), l'organo legislativo di Cuba eletto a marzo e che dovrà designare il nuovo presidente della Repubblica, con ogni probabilità l'uscente Miguel Diaz-Canel, già entro oggi. Una volta eletti gli organi direttivi dell'Aula, i 470 deputati individuano i nomi dell'aspirante presidente e vicepresidente, prima approvati come candidati, quindi designati in via ufficiale, con due distinte procedure di voto che necessitano entrambe del 50 per cento più uno dei "sì". Una volta ratificato nell'incarico, il capo dello Stato pronuncia dinanzi all'Assemblea il discordo di insediamento. Successivamente spetterà a lui proporre all'Aula di ratificare i nomi del nuovo presidente del Consiglio e dei ministri. L'Anpp, nel frattempo, avrà provveduto a insediare i 23 membri del Consiglio di Stato, organo di collegamento tra il legislativo e l'esecutivo, cui entrano di diritto il presidente, il vicepresidente e il segretario generale del Parlamento. (segue) (Res)