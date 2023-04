I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula presenta legge sul minimo salariale per infermieri e operatori sociali - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato in parlamento la proposta di legge che stabilisce il minimo salariale per infermieri e operatori sanitari. La legge prevede lo stanziamento fuori bilancio di 7,3 miliardi di real (1,4 miliardi di euro) in favore del ministero della Salute che, a sua volta, li distribuirà a stati e municipi per coprire le spese necessarie. La proposta sarà sottoposta al voto in parlamento. Il minimo è stabilito in 3.325 real per gli infermieri (611 euro) e 2.375 real (436 euro) per gli operatori sociali. "Il sostegno finanziario, attraverso stati e comuni, raggiungerà il servizio sanitario nazionale (Sus), gli ospedali filantropici e le strutture del settore privato i cui pazienti sono per almeno il 60 per cento assistiti in convenzione con il Sus", ha affermato il ministro della Salute, Nisia Trindade. (segue) (Res)