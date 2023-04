© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: gli Usa non potranno lasciare nelle Filippine armi per la difesa di Taiwan - Le Filippine hanno stabilito che gli Stati Uniti non potranno immagazzinare sul loro territorio armi che potrebbero essere usate per difendere Taiwan. Lo ha chiarito oggi il segretario agli Affari esteri di Manila, Enrique Manalo, dopo il nuovo Accordo rafforzato di cooperazione sulla difesa (Edca) che i due governi hanno firmato lo scorso febbraio e che consentirà alle forze statunitensi di espandere la loro presenza sul territorio filippino. Washington, ha spiegato Manalo, non potrà effettuare attività che non erano già previste nell’accordo originario del 2014. “La nostra visione è che l’Edca non sia da intendere contro alcun Paese terzo”, ha aggiunto il capo della diplomazia filippina in un’audizione al Senato, facendo riferimento in particolare alla Cina che ha criticato aspramente l’intesa tra Washington e Manila. La priorità di politica estera delle Filippine, ha proseguito Manalo, è di “essere amici di tutti” e l’accordo con gli Usa “riflette questa posizione”. Il segretario filippino ha anche precisato che gli Usa non saranno autorizzati a condurre attività di rifornimento, riparazione e carico nei siti militari previsti dall’Edca. (segue) (Res)