- Mar Cinese Meridionale: “Radio Free Asia”, il Vietnam ha realizzato nuovi approdi in 5 atolli - Il Vietnam ha realizzato nuovi approdi per le sue navi in almeno cinque atolli del Mar Cinese Meridionale, in particolare a Tennent Reef, Pearson Reef, Barque Canada Reef, Sand Cay e sull’isola di Namyit. Lo riferisce la statunitense “Radio Free Asia” sulla base delle immagini satellitari ottenute della società Planet Labs. Gli avamposti, realizzati in alcuni dei 27 atolli che il Vietnam controlla nell’arcipelago delle isole Spratly, non sono militarizzati. In totale, nell’area Hanoi dispone ora di nove simili strutture, che secondo il governo servono a proteggere i pescherecci dai tifoni che frequentemente interessano il Mar Cinese Meridionale. Due degli avamposti, quelli di Sand Cay e di Barque Canada Reef, sembrano essere stati allargati nei primi mesi di quest’anno. I lavori più significativi avrebbero tuttavia interessato l’isola di Namyit, dove sarebbe stata realizzata una struttura da 47 ettari con un porto in grado di ospitare navi di più grandi dimensioni. Sull’isola si trovano a partire dal 1956 un faro, una clinica e un tempio buddista. Ora le immagini satellitari rivelano anche la presenza di due stazioni radar e di un punto d’atterraggio per elicotteri sulla parte orientale dell’isola. Non risultano invece esserci nuove installazioni militari. L’unica pista d’atterraggio realizzata dal Vietnam nell’area, lunga 1.200 metri, si trova sull’isola di Spratly, controllata dal 1975. Il Mar Cinese Meridionale, nelle cui acque transita il 60 per cento del commercio marittimo mondiale, è rivendicato nella sua quasi totalità dalla Cina, la cui posizione è tuttavia contestata da Brunei, Malesia, Filippine, Taiwan e Vietnam. Negli ultimi mesi Pechino ha militarizzato tre isole artificiali delle isole Spratly: Subi, Fiery Cross e Mischief Reef, sollevando le proteste degli altri Paesi. (segue) (Res)