- Taiwan: presidente Guatemala atteso a Taipei il 22 aprile - Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, condurrà una visita di due giorni a Taiwan a partire da sabato prossimo, 22 aprile. Lo ha confermato ieri lo stesso Giammattei, dopo che il presidente del parlamento di Taiwan, You Si-kun, ha anticipato un intervento del capo di Stato guatemalteco presso la sede della legislatura il 25 aprile prossimo. La visita segue quella effettuata dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen in Guatemala e Belize dal 29 marzo al 7 aprile scorsi, allo scopo di rafforzare le relazioni con gli alleati dell'America Latina dopo la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Honduras. Tegucigalpa ha stabilito di trasferire il riconoscimento diplomatico alla Cina il 26 marzo scorso, troncando oltre 80 anni di legami ufficiali con Taipei e riducendo la rosa dei suoi alleati ad appena 13 Stati (Belize, eSwatini, Haiti, Isole Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, l'arcipelago di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Tuvalu e Città del Vaticano). La visita di Giammattei è stata fortemente contestata dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, che oggi ha invitato il governo guatemalteco a non prestare sostegno alle attività dei "separatisti promoventi l'indipendenza" dell'isola. (segue) (Res)