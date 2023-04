Decreto Migranti: Scurria (Fd'I), protezione speciale italiana unicum in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le misure più importanti del dl immigrazione vi è quella relativa alla protezione speciale. Non stiamo togliendo obblighi europei e internazionali che prevedono già tante forme di protezione, che garantiscono persone davvero a rischio di vita, di discriminazione, di non dover essere rimpatriate. La protezione speciale è un caso unicum in Europa per quello che riguarda il nostro Paese, in quanto siamo stati gli unici ad attivarlo insieme alla Spagna, Belgio, Germania, Francia che però hanno casistiche specifiche e ben delineate". Lo ha detto in Aula di palazzo Madama, durante il dibattito sul decreto Migranti, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. "Abbiamo compiuto un primo passo verso una strategia più complessiva sul tema dell’immigrazione, classificata dall’Ue come uno degli obiettivi da poter raggiungere nei prossimi anni. Insieme agli accordi con i Paesi africani, una nuova visione dell’immigrazione da parte della Ue e la presentazione del Piano Mattei per l’Africa. Come diceva Ratzinger 'nel contesto socio politico attuale però prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra'. Non ci arrenderemo all’idea che uomini, donne e bambini possano rischiare la vita in viaggi della speranza per poi essere abbandonati nelle nostre città senza integrazione", ha concluso Scurria. (Rin)