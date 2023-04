Camera: domani audizioni su professioni pedagogiche e istituzione albo professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 20 aprile, alle ore 14, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, svolge le seguenti audizioni: Cristina Palmieri, componente della giunta della Conferenza nazionale dei dipartimenti di Scienze della Formazione, direttrice del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università di Milano-Bicocca, in videoconferenza; rappresentanti dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani - Anpe; rappresentanti dell'Associazione pedagogisti ed educatori italiani - Apei; rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali – Anep, in videoconferenza; rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori funzione pubblica - Cisl Fp, in videoconferenza; rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti - Uniped, in videoconferenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)