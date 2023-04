Giustizia: domani evento "Riforma Cartabia, obiettivi del Pnrr e sicurezza - Tra obbligatorietà dell'azione penale e deflazione processuale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11, presso la Sala Zuccari del Senato si terrà l’evento "Riforma Cartabia, obiettivi del Pnrr e sicurezza - Tra obbligatorietà dell'azione penale e deflazione processuale". Tra i temi che saranno affrontati, il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr per l’ottenimento dei fondi europei, l’aumento della percezione di pericolo da parte dei cittadini e le sfide della riforma Cartabia con particolare riferimento all’estensione del regime di procedibilità a querela di figure di reato centrali. Nel primo panel dal titolo “Aumento della percezione di insicurezza dei cittadini: più reati ma meno processi?”, interverranno: Giorgio Altieri, Avvocato e Partner dello Studio Legale Tonucci & Partners; Roberto Arditti, direttore editoriale Formiche.net; Andrea Cangini, segretario generale Fondazione Luigi Einaudi; Manfredi Landi di Chiavenna, avvocato dello Studio Legale Avv. Daria Pesce. Nel secondo panel dedicato al rapporto tra Giustizia e Pnrr, la gestione dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi Ue, interverranno: Guido Carlo Alleva, Founder and Senior Partner Studio Legale Alleva & Associati; Gian Luigi Gatta, professore ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano; Ciro Maschio, presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati; Bartolomeo Romano, professore ordinario di Diritto penale Università di Palermo, consigliere giuridico del ministro della Giustizia, responsabile Giustizia Fondazione Luigi Einaudi; Ida Teresi, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli. A chiudere l’evento Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. (Rin)