Expo 2030: Scognamiglio (Comitato Roma), a ispettori Bureau forniremo visori virtuali per progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annullamento, a causa del vento, del volo su pallone aerostatico per visionare con la realtà aumentata il progetto romano per Expo 2030, saranno forniti dei video con i visori della realtà aumentata agli ispettori del Bureau international des exposition. Lo ha detto il direttore del Comitato promotore di Roma Expo 2030, Giuseppe Scognamiglio, in occasione di un punto stampa a Tor Vergata. "I nostri creativi sono al lavoro per mettere a punto dei video, che possono essere riprodotti con i visori della realtà aumentata. Non è la stessa cosa che guardare direttamente le proiezioni sul sito, ma gli ispettori avranno un'idea abbastanza precisa che sarà anche bella da vedere", ha detto.(Rer)