Bosnia: esponenti musulmano e croato, Stato centrale è erede delle proprietà della ex Repubblica socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti musulmano e croato della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic e Zeljko Komsic, insieme con i leader di alcune forze politiche hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta sulla proprietà statale della Bosnia Erzegovina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Nel documento hanno ricordato che le sentenze della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina implicano posizioni legali definitive e vincolanti, e che stabiliscono che lo Stato centrale è l'erede del demanio e dei beni della ex Repubblica socialista di Bosnia Erzegovina e della Repubblica federale di Jugoslavia. I firmatari nella lettera invitano quindi a "fermare le politiche distruttive in atto nel Paese" e a rispettare costantemente l'Accordo di pace di Dayton, la Costituzione della Bosnia Erzegovina, le decisioni finali e vincolanti della Corte costituzionale, nonché gli accordi internazionali firmati. Nella dichiarazione si sottolinea che lo Stato e la proprietà statale non possono e non devono essere oggetto di alcun "commercio politico" perché solo lo Stato della Bosnia Erzegovina ha l'autorità esclusiva per regolare tutte le questioni relative alla proprietà statale e le entità, come tutti gli altri livelli inferiori di governo, devono rispettare tali decisioni. I firmatari hanno quindi annunciato che qualsiasi attività che rappresenti una minaccia per l'integrità territoriale, la sovranità e la soggettività giuridica internazionale della Bosnia Erzegovina riceverà una risposta forte e decisa, con tutti i meccanismi e i mezzi adeguati. (Seb)