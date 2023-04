Sport: Rocca (Fd'I), basta con i furbi che utilizzano impropriamente impianti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi durante la seduta della commissione capitolina Trasparenza "in merito alle morosità esistenti nella gestione degli impianti sportivi comunali abbiamo avuto la possibilità di fare il punto sulle principali criticità. Ho ribadito la mia disponibilità a collaborare sulla difesa della legalità e dei concessionari virtuosi e onesti. Basta con i furbi che hanno utilizzato e utilizzano impropriamente gli impianti comunali non pagando i canoni o non pagando i mutui, lasciando così i costi sulle spalle di Roma Capitale". Lo afferma in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Federico Rocca. "Questi soggetti non devono più avere la possibilità di gestire le strutture comunali, le quali devono essere messe nella disponibilità della città e di tutti quei promotori dello sport che li vogliono utilizzare correttamente per offrire un servizio di attività sportive e sociali per i cittadini romani - spiega -. Gli impianti sportivi comunali così come i centri sportivi municipali hanno bisogno di nuove regole e certezze, di legalità e correttezza nella gestione e nel rapporto con l'amministrazione". (Com)