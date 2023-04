Germania: è “allarme rosso” per la sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza informatica della Germania è da “allarme rosso” a seguito della guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. A lanciare l'avvertimento, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, sono i vertici dell'apparato di sicurezza tedesco. In particolare, il direttore dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench, ha affermato che, con il conflitto nell'ex repubblica sovietica, sono aumentati gli attacchi informatici imputabili ad attori filo-russi. La situazione è dunque molto tesa, “ma abbiamo ipotizzato scenari ancora peggiori”, ha evidenziato il funzionario. A sua volta, Wolfgang Wien, vicedirettore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, ha dichiarato che la guerra in Ucraina “non finirà presto”. Pertanto, è prevedibile un aumento degli attacchi degli hacker del Cremlino. Come sottolineato dal vicedirettore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi), Gerhard Schabhueser, la Germania ha evitato “per un soffio una crisi in due casi” nel 2022. (segue) (Geb)