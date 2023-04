Germania: è “allarme rosso” per la sicurezza informatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato, un attacco informatico russo a un sistema satellitare ha paralizzato la manutenzione da remoto di numerose turbine eoliche nel Paese. D'altro, la fornitura di greggio e olio minerale nella Germania nord-orientale è stata minacciata da un attacco informatico presumibilmente filo-occidentale contro la filiale tedesca del gruppo statale russo per l'energia Rosneft. Per il vicedirettore del Bsi, l'aggressione degli hacker è stata di dimensioni relativamente limitate, ma “con un grande impatto” e la Germania si trova “ancora in allarme rosso”. Tuttavia, il Paese è spesso oggetto di attacchi Ddos, il cui livello di pericolosità non è massimo. Secondo Schabhueser, “la minaccia più grande per l'economia e i comuni” è costituita dagli attacchi ransomware. Il funzionario ha poi ricordato l'attacco informatico che nel 2022 ha colpito il circondario di Anhalt-Bitterfeld, dove importanti servizi ai cittadini non hanno funzionato per 207 giorni. Il vicepresidente del Bsi ha quindi esortato le amministrazioni comunali, in particolare quelle di dimensioni più ridotte, a esternalizzare i servizi informatici a dei professionisti. “Non fate da soli, con l'IT, affidatevi ai fornitori di servizi”, ha infine dichiarato Schabhueser. (Geb)