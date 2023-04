Expo 2030: Ratti (Comitato Roma), ottimista su tempi opere e cantieri in caso di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora Roma si aggiudicasse Expo 2030, rispetto ai tempi per la realizzazione delle opere e quindi dei cantieri "sono ottimista. Ho visto Milano che ha avuto qualche difficoltà, ma ha chiuso molto bene" e "tecnicamente ci sono aspetti sfidanti in qualunque progetto di questa scala, ma non c'è niente che ci debba preoccupare più di tanto". Lo ha detto l'architetto Carlo Ratti, ideatore del progetto e membro del Comitato Roma Expo 2023, in occasione di un punto stampa a Tor Vergata. "Sono convinto che questa possa essere una grandissima opportunità. Gli Expo hanno una data di apertura necessaria e sono molto interessanti perché fanno si che tutte le parti delle città lavorino insieme", ha aggiunto. (Rer)