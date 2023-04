Natalità: Bandecchi (Ap), serve strategia integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente il problema della natalità in Italia è diventato argomento di dibattito all’interno del governo e nel Paese. Ieri all’inaugurazione del Salone del Mobile anche la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di dover prendere in mano questa gravosa problematica. Noi di Alternativa popolare denunciamo da tempo questa situazione. La proposta di cui si parla in questi giorni, del ministro Giorgetti, di non fare pagare alcune tasse a chi ha più figli, andrebbe nella giusta direzione". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, che prosegue: "Per ora è ancora un’ipotesi ma auspichiamo si realizzi, se non altro per dare un segnale fortissimo alla nazione e ai ragazzi che sono sempre più intimoriti dal programmare una famiglia, in primis per mancanza di sostegno economico e sociale. Benissimo prevedere forme di sgravo, ma ricordiamo che per risolvere un problema così complesso che oramai da anni affligge l’Italia serve un progetto strutturale. Una sola misura, da sola, non può sortire alcun effetto. Il governo deve investire nelle politiche di conciliazione lavoro-famiglia, supportare l’occupazione femminile, investire in nidi e strutture scolastiche. Solo in questo modo il trend potrà essere invertito". (Com)