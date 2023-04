Digitale: Butti, erogazione fondi per i servizi pubblici territoriali procede secondo i programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i servizi pubblici territoriali, "l’erogazione dei fondi pubblici, effettuata attraverso il portale Pa Digitale 2026, procede secondo i programmi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti, durante l’audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Butti ha poi riepilogato le attività gestite nei territori attraverso Pa Digitale 2026: sulla piattaforma sono registrati il 99,8 per cento dei Comuni italiani, il 99 per cento delle scuole, e l’87 per cento delle Aziende sanitarie locali. “In sintesi - ha concluso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - l’83 per cento del totale delle PA italiane ha già un profilo sulla piattaforma”. (Rin)