Lavor: Ama, ministero ratifica contratto per ricambio generazionale

- L’azienda per i servizi di igiene urbana e l’ambiente di Roma Capitale ha siglato con le organizzazioni sindacali due accordi che danno il via, da oggi, a un articolato programma interno per la riqualificazione del personale e il ricambio generazionale. L’accordo principale, per la stipula del “contratto di espansione”, dopo un’attenta analisi è stato ratificato ieri, in sede governativa, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nell’ambito delle rinnovate relazioni industriali, inoltre, azienda e sindacati hanno raggiunto un’intesa a latere che si pone i medesimi obiettivi. Il pacchetto di intese avvia tre linee di azione strategiche per i prossimi mesi: un ampio piano di accompagnamento alla quiescenza anticipata degli addetti più "anziani"; un ricambio profondo delle linee produttive mediante la sostituzione integrale dei lavoratori cessati; un articolato programma di formazione e valorizzazione del personale. Lo comunica in una nota Ama Spa. (segue) (Com)