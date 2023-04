Lavor: Ama, ministero ratifica contratto per ricambio generazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nello specifico, Ama avvia un piano di esodo, su base volontaria, di quei lavoratori che, entro il 30 novembre prossimo, si troveranno al massimo a 60 mesi dal diritto alla pensione di vecchiaia (requisiti raggiunti per età) o alla pensione anticipata (requisiti raggiunti per contributi versati). Si tratta di un bacino massimo di 711 risorse "anziane" che potrebbero optare per un’uscita anticipata e che, così facendo, consentirebbero l'entrata di altrettanti nuovi lavoratori, che andranno prioritariamente a rinforzare le strutture operative. Le nuove risorse saranno assunte con contratto di lavoro full-time di apprendistato professionalizzante, in linea con il piano di riorganizzazione e riqualificazione già avviato dall'azienda. Parte integrante del programma di assunzioni e del contratto di espansione è anche il progetto di formazione e riqualificazione dei dipendenti dell’azienda, che nel prossimo triennio riguarderà oltre un terzo del personale con 60 percorsi formativi in più edizioni e oltre 40 mila ore di didattica integrata. (segue) (Com)