Lavor: Ama, ministero ratifica contratto per ricambio generazionale (3)

- "L'azienda - afferma il presidente di Ama, Daniele Pace - si impegna ad assumere un nuovo lavoratore per ogni lavoratore che risolverà anticipatamente, in maniera consensuale, il proprio rapporto di lavoro. Si prefigura, pertanto, una sorta di staffetta solidale dei più anziani nei confronti delle nuove generazioni e di coloro che cercano un’occupazione e vogliono impegnarsi su servizi pubblici essenziali per la città di Roma, per i suoi residenti e i suoi visitatori. Un cardine ulteriore di questo ambizioso programma che abbiamo proposto d’intesa con i sindacati ed è stato ratificato dal ministero del Lavoro è l’investimento, ampio e articolato, sulla formazione di operai, impiegati e quadri. Tutto ciò costituisce un passo davvero importante per affrontare con fiducia l'anno giubilare, le sfide poste dalle nuove disposizioni regolatorie in tema di gestione dei rifiuti e gli importanti obiettivi del Piano industriale al 2028 sostenuti da Roma Capitale". (Com)