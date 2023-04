Reddito cittadinanza: Schlein, non si può fare a meno di strumento sostegno a reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sappiamo nulla di ufficiale su quello che il governo che intende fare sul decreto lavoro e qurello che si profila è uno spezzatino del Redito di cittadinanza”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa indetta nella sede del Nazareno per fare il punto sulle proposte del Pd in questa nuova fase. “Noi ci siamo posti, sin dall’inizio, contro la guerra del governo ai poveri”, ha proseguito. Il Reddito di cittadinanza, ha sottolineato Schlein, “ha aiutato ad evitare lo scivolamento verso la povertà di un milione di persone in più, per cui ci vuole molta attenzione”. “Non si può fare a meno di uno strumento di sostegno al reddito”, ha concluso. (Rin)