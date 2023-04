Migranti: Schlein, decreto Cutro peggio dei decreti sicurezza di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che il governo sta facendo sul fronte dell’immigrazione con il decreto Cutro “è peggio di quanto avessero fatto i decreti sicurezza di Salvini”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa indetta nella sede del Nazareno per fare il punto sulle proposte del Pd in questa nuova fase. “Si smantella l’accoglienza diffusa per andare verso una concentrazione delle persone”, che non garantisce la tutela dei diritti, ha spiegato Schlein. “I punti di crisi che immaginano di poter costruire ovunque e le procedure accelerate di frontiera – ha proseguito – nascondono insidie come il trattenimento per mesi delle persone che arrivano in hotspot che sono strutture che non hanno un pieno inquadramento giuridico”. “Finora – ha chiarito – il trattenimento durava fino all’identificazione, adesso fino all’esame sommario delle procedure accelerate alla frontiere”. “Non risponde certo all’interesse del Paese smantellare l’accoglienza diffusa per andare in questa direzione”, ha aggiunto. La volontà di lasciare i richiedenti asilo fuori dai Sai, ossia dal sistema di accoglienza diffusa che passa dai Comuni, ha chiosato Schlein, “significa lasciare le persone più fragili in mezzo alla strada”. “Continueremo infine a batterci contro l’abolizione della protezione speciale, che non ha solo l’Italia, come aveva invece detto Meloni”. (Rin)