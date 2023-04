Scuola: assessora Roma, più di mille studenti a Race for the Cure, istituti protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Komen "negli anni ha contribuito a uno straordinario cambiamento culturale, portando nella dimensione pubblica e associativa il tema della salute e della malattia, prima relegato al privato con tutto il suo portato di solitudine e paura". Lo afferma in una nota l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli. "Perché le scuole alla Race for the cure? Perché la Race è anche un grande evento educativo - spiega -. Mettere in comune risorse, timori e nuove forme di solidarietà e cooperazione è un messaggio potente in un mondo connotato da competizione più che cooperazione. Non solo. La Race for the cure è un'occasione brillante per promuovere la salute e la medicina di genere. Una delle dimensioni su cui contrastare i divari di genere e costruire una società più paritaria", prosegue. (segue) (Com)