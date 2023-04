Scuola: assessora Roma, più di mille studenti a Race for the Cure, istituti protagonisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - sottolinea Pratelli - siamo felici della straordinaria partecipazione delle scuole a questa edizione 2023. Rispetto allo scorso anno i numeri sono quasi triplicati, dimostrando un grande interesse da parte di tutta la comunità educante. Più di 1.000 studenti e studentesse parteciperanno alle attività previste al Villaggio al Circo massimo, dal 4 al 6 maggio, mentre in 2 scuole superiori e in un centro di formazione professionale sono già avvenuti incontri di approfondimento intorno ai temi della prevenzione, della salute e della salute di genere. Ringraziamo l'associazione Komen per questo momento di coscienza collettiva che è la Race for the cure, alla quale quest'anno partecipiamo anche con una squadra del nostro assessorato alla Scuola, lavoro e formazione. Il segno di una adesione totale e appassionata dell'amministrazione e dei dipendenti", conclude. (Com)