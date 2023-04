Emirati-Giordania: re Abdullah II, miriamo a rafforzare le relazioni con Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno 2022 il re di Giordania si era recato negli Emirati a circa un mese dalla nomina di Mohammed bin Zayed al Nahyan alla presidenza emiratina. Poi, il monarca si era nuovamente recato nel Paese del Golfo a gennaio scorso, per un incontro durante il quale era stata ribadita la necessità di intensificare gli sforzi volti a raggiungere la pace tra israeliani e palestinesi sulla base della soluzione dei due Stati e di “fermare tutte le misure illegali israeliane che minano questa soluzione”. Vale la pena ricordare che Amman ed Abu Dhabi, sempre a giugno 2022, avevano lanciato un fondo di investimenti da 100 milioni di dollari Usa destinati agli investimenti nel settore industriale e tecnologico. I due Paesi, inoltre, fanno parte di un partenariato con Egitto e Bahrein noto come partnership industriale integrata per la crescita economica sostenibile, che mira a raggiungere “una crescita qualitativa del settore industriale” nei quattro Paesi, attraverso l'integrazione di risorse e industrie, e beneficiando dei vantaggi competitivi di ciascuno Stato membro. I quattro partecipanti mirano poi a incoraggiare la riduzione dei costi di produzione, a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a creare maggiori opportunità di lavoro e promuovere l'autosufficienza. (Lib)