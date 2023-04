Golfo: drone marino Usa attraversa lo Stretto di Hormuz per la prima volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha transitato per la prima volta con un drone marino, scortato da due motovedette, nello Stretto di Hormuz, strategica rotta per l’approvvigionamento energetico globale, tra l’Iran e l’Oman. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab news”. Lo Stretto di Hormuz è stato spesso teatro di scontro fra la Marina dei pasdaran iraniani e le forze statunitensi. Il drone marino, L3 Harris Arabian Fox Mast-13, ha uno scafo di 13 metri su cui si trovano sensori e telecamere. Un quinto di tutto il petrolio commercializzato al mondo passa proprio dallo Stretto di Hormuz. L'anno scorso la quinta flotta degli Stati Uniti, con sede in Bahrain, aveva lanciato una speciale task force sui droni, con l'obiettivo di avere una flotta di circa 100 droni senza pilota, sia a vela che sommergibili, che operassero nella regione con gli alleati. L'Iran ha sequestrato per brevi periodi diversi droni americani testati nella regione tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2022, anche se da allora non si sono verificati incidenti simili. (Res)